Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати через спеціальну платформу.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати, залишивши заяву на волонтерській платформі «єДопомога», повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, як подати заяву для отримання допомоги.

Щоб подати заявку на отримання, потрібно зайти на платформу «єДопомога», обрати категорію «Отримати допомогу» та пройти реєстрацію.

У формі слід вказати номер телефону, повне ім’я, місто перебування, а також коротко розповісти про себе — наприклад, що ви багатодітна мама або пенсіонер.

Після того як волонтер виконає запит, система надішле відповідне сповіщення. Тому важливо регулярно перевіряти електронний кабінет на платформі та стежити за повідомленнями на мобільному телефоні.

Час обробки заявки на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові залежить від наявності благодійника, готового надати підтримку. Якщо заявка залишається без відповіді протягом тривалого часу, це свідчить про те, що наразі немає людини, яка змогла б її виконати.

Платформа «єДопомога» — це всеукраїнська ініціатива, створена для того, щоб кожен, хто потребує підтримки, міг звернутися по неї, а охочі допомогти — зробити це швидко та зручно. Сервіс призначений для українців, які не мають можливості придбати продукти, засоби гігієни, найнеобхідніші речі, паливо для евакуації чи генератора.

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