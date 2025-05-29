Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить через специальную платформу.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить, оставив заявление на волонтерской платформе «єДопомога», сообщает Politeka.net.

Рассказываем, как подать заявление на получение помощи.

Чтобы подать заявку на получение, нужно зайти на платформу «єДопомога», выбрать категорию «Получить помощь» и пройти регистрацию.

В форме следует указать номер телефона, полное имя, город пребывания, а также кратко рассказать о себе, например, что вы многодетная мама или пенсионер.

После того, как волонтер выполнит запрос, система пришлет соответствующее уведомление. Поэтому важно регулярно проверять электронный кабинет на платформе и следить за сообщениями мобильного телефона.

Время обработки заявки на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове зависит от наличия благотворителя, готового оказать поддержку. Если заявка остается без ответа в течение длительного времени, это свидетельствует о том, что нет человека, который смог бы ее выполнить.

Платформа «єДопомога» — это всеукраинская инициатива, созданная для того, чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, мог обратиться за ней, а желающие помочь — сделать это быстро и удобно. Сервис предназначен для украинцев, не имеющих возможности приобрести продукты, средства гигиены, самые необходимые вещи, топливо для эвакуации или генератора.

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