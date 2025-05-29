Жители призывают заранее зарядить необходимые приборы и спланировать быт с учетом временного отключения света в Харькове.

Отключение света в Харькове коснется двух районов города 1 июня, сообщает Politeka.

О временных ограничениях сообщили в АО « Харьковоблэнерго », отметив, что работы связаны с ликвидацией последствий обстрелов, нанесенных вооруженной агрессией РФ.

Свет выключат в Холодногорском и Шевченковском районах с 9:00 до 14:00.

Без электроэнергии останутся жители по следующим адресам: пр-т Альбовский (дома 1–10), пр-т Винницкий (дома 3–18), Копыловский (дома 1–15), Крышталевый (дома 9–17), Фастовский (дома 1–12), ул. Бориса Шрамка (дома 8–61), ул. Большая Панасовская (дома 108, 115), ул. Европейская (дома 4, 4-А, 6-А), ул. Клочковская (дома 101-Б, 148-А, 191–201), ул. Космическая (дом 11), ул. Культуры (дом 23), ул. Лопанская (дома 31, 35), ул. Нежинская (дома 23–40), ул. С. Кузнеца (дома 64–66), Сириковская (дома 1–102), Сухумская (дом 24), Шекспира (дома 11–15).

Жителей просят учесть данную информацию при планировании личных дел. Работы имеют критическое значение для стабильной работы инфраструктуры и восстановление электроснабжения будет проведено сразу после завершения технических мероприятий.