Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 червня продовжать надходити для опалення комунальних послуг лише при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.
Детальніше про це розповіли у ПФУ.
Так, з 1 травня розпочався неопалювальний сезон, який триватиме до кінця вересня. Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 червня буде автоматично перепризначено, за умови, що:
- не змінився склад сім’ї;
- майновий стан залишився незмінним;
- немає заборгованості за комунальні послуги.
Однак у деяких випадках заяву до Пенсійного фонду доведеться подати повторно. Це стосується ситуацій, коли:
- у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
- ви орендуєте житло та сплачуєте комунальні послуги самостійно;
- кількість зареєстрованих осіб не відповідає числу фактичних мешканців;
- ви звертаєтесь по субсидію на придбання твердого чи рідкого палива;
- в опалювальний період субсидія була призначена в нульовому розмірі.
Заяви подані на субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 червня, дадуть право на виплату з початку неопалювального сезону. Подати документи можна зручно в один із таких способів:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- поштою;
- онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок;
- через портал «Дія»;
- через ЦНАП або через представника органу місцевого самоврядування.
Для розрахунку розміру субсидії беруть до уваги доходи домогосподарства за III–IV квартали 2024 року та розмір пенсії за березень 2025-го.
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