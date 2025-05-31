Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 червня продовжать надходити для опалення комунальних послуг лише при дотриманні певних умов, повідомляє Politeka.net.

Детальніше про це розповіли у ПФУ.

Так, з 1 травня розпочався неопалювальний сезон, який триватиме до кінця вересня. Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 червня буде автоматично перепризначено, за умови, що:

  • не змінився склад сім’ї;
  • майновий стан залишився незмінним;
  • немає заборгованості за комунальні послуги.

Однак у деяких випадках заяву до Пенсійного фонду доведеться подати повторно. Це стосується ситуацій, коли:

  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • ви орендуєте житло та сплачуєте комунальні послуги самостійно;
  • кількість зареєстрованих осіб не відповідає числу фактичних мешканців;
  • ви звертаєтесь по субсидію на придбання твердого чи рідкого палива;
  • в опалювальний період субсидія була призначена в нульовому розмірі.

Надбавка до пенсії 2025 року

Заяви подані на субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 червня, дадуть право на виплату з початку неопалювального сезону. Подати документи можна зручно в один із таких способів:

  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • поштою;
  • онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок;
  • через портал «Дія»;
  • через ЦНАП або через представника органу місцевого самоврядування.

Для розрахунку розміру субсидії беруть до уваги доходи домогосподарства за III–IV квартали 2024 року та розмір пенсії за березень 2025-го.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі: де гарантовано надають прихисток.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: до якого стрибка цін готуватися покупцям.

Як повідомляла Politeka, Новий графік поїздів у Дніпрі: на які зміни очікувати пасажирам.