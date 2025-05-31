Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июня продолжат поступать для отопления коммунальных услуг только при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.
Подробнее об этом рассказали в ПФУ.
Так, с 1 мая начался неотапливаемый сезон, который продлится до конца сентября. Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июня будут автоматически переназначены, при условии, что:
- не изменился состав семьи;
- имущественное положение осталось неизменным;
- нет задолженности по коммунальным услугам.
Однако в некоторых случаях заявление в Пенсионный фонд придется подать повторно. Это касается ситуаций, когда:
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
- вы арендуете жилье и платите коммунальные услуги самостоятельно;
- количество зарегистрированных лиц не соответствует числу фактических жителей;
- вы обращаетесь за субсидией на приобретение твердого или жидкого топлива;
- В отопительный период она была назначена в нулевом размере.
Заявления поданы на субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июня, дадут право на выплату с начала неотапливаемого сезона. Подать документы можно удобно одним из следующих способов:
- лично - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- почтой;
- онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;
- через портал «Действие»;
- через ЦНАП или через представителя органа местного самоуправления.
Для расчета ее размера учитываются доходы домохозяйства за III–IV кварталы 2024 года и размер пенсии за март 2025-го.
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