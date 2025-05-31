Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июня будут автоматически переназначены только в некоторых случаях.

Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июня продолжат поступать для отопления коммунальных услуг только при соблюдении определенных условий, сообщает Politeka.net.

Подробнее об этом рассказали в ПФУ.

Так, с 1 мая начался неотапливаемый сезон, который продлится до конца сентября. Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июня будут автоматически переназначены, при условии, что:

не изменился состав семьи;

имущественное положение осталось неизменным;

нет задолженности по коммунальным услугам.

Однако в некоторых случаях заявление в Пенсионный фонд придется подать повторно. Это касается ситуаций, когда:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

вы арендуете жилье и платите коммунальные услуги самостоятельно;

количество зарегистрированных лиц не соответствует числу фактических жителей;

вы обращаетесь за субсидией на приобретение твердого или жидкого топлива;

В отопительный период она была назначена в нулевом размере.

Заявления поданы на субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области с 1 июня, дадут право на выплату с начала неотапливаемого сезона. Подать документы можно удобно одним из следующих способов:

лично - в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;

через портал «Действие»;

через ЦНАП или через представителя органа местного самоуправления.

Для расчета ее размера учитываются доходы домохозяйства за III–IV кварталы 2024 года и размер пенсии за март 2025-го.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: где гарантированно предоставляют убежище.

Також Politeka написала, Подорожание хлеба в Днепре: к какому скачку цен готовиться покупателям.

Как сообщала Politeka, Новый график поездов в Днепре: каких изменений ждать пассажирам.