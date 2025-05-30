З 1 червня в "Дії" введуть платні послуги, тому розповідаємо детальніше, кому і до чого готуватися в Харкові з огляду на такі нововведення.

Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Харкові вводитимуться Міністерством цифрової трансформації України, повідомляє Politeka.

З початком літа український застосунок переходить на новий рівень. У Мінцифри оголосили, що вже з 1 червня стартує перша платна послуга в історії "Дії", яка токнеться і мешканців Харкова.

Платні послуги в "Дії" з 1 червня у Харкові стосуватимуться банків, які використовуватимуть сервіс шерингу цифрових документів. Новий функціонал дозволить банківським установам отримувати копії паспортів, ідентифікаційних кодів та інших документів користувачів напряму через додаток.

Як пояснив керівник команди впровадження Олексій Вовк, для самих громадян нічого не зміниться, для них шеринг залишатиметься безкоштовним. А от банки за це платитимуть.

Вовк зазначив у коментарі Forbes, що для підключення до системи фінансові установи повинні будуть здійснити одноразову оплату у розмірі 21 тисячі 617 гривень. Після цього кожна передача документів у межах однієї операції коштуватиме 9 гривень 80 копійок.

Один документ поки що можна буде передати безкоштовно, але як тільки мова йде про кілька файлів, в силу вступає відповідний тариф. Судячи з обсягів користування, запровадження оплати цілком логічне.

За словами представника Мінцифри, щомісяця українці здійснюють понад мільйон триста тисяч шерингових операцій. І це лише наявна статистика. Попит стабільно високий, тож ідея монетизації здається цілком передбачуваною.

Але не шерингом єдиним. У відомстві вже планують зробити використання Дія.Підпису за гроші для юридичних осіб. До того ж, готується ще один інструмент — електронна ідентифікація Diia.OAuth.

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