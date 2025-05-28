Нові правила переказу грошей з 1 червня принесуть помітні зміни для користувачів банківських послуг в Харківській області.

Нові правила переказу грошей з 1 червня в Харківській області передбачають посилення фінансового моніторингу, повідомляє Politeka.

Як інформує Хвиля, нові правила переказу грошей з 1 червня в Харківській області торкнуться щомісячних лімітів та ймовірності блокування рахунків. Це частина заходів, спрямованих на боротьбу з тіньовими схемами та шахрайством у банківській системі.

Від першого дня літа банки працюватимуть трохи по-іншому. Для клієнтів з низьким і середнім рівнем ризику ліміт на фінансові операції зменшується до 100 тисяч гривень на місяць.

Раніше ця межа становила 150. Для тих, хто належить до категорії підвищеного ризику, ліміт залишиться на рівні 50 000. Марина Павленко, провідна експертка з фінансового моніторингу Глобус Банку, пояснює, що контроль над рухом коштів стане значно жорсткішим.

Якщо система виявляє нетипову активність, банк може тимчасово призупинити доступ до рахунку. Це дозволяє провести перевірку та переконатися в законності фінансових дій.

У такій ситуації найважливіше швидко зв'язатися з банком. Це можна зробити через мобільний застосунок, гарячу лінію або звернувшись до відділення. Зазвичай установа просить документи, які підтверджують походження коштів, та пояснення щодо конкретних операцій.

Якщо вся інформація буде надана повністю і без затримок, картку розблоковують. У разі ж коли докази будуть непереконливими, вам можуть відмовити в подальшому обслуговуванні і запропонувати перевести гроші в іншу установу.

Отже, нові правила переказу грошей з 1 червня в Харківській області покликані захистити систему від зловживань та махінацій.

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