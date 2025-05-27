Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Харкові та розповіли про всі деталі.

Прогноз погоди у Харкові на найближчі дні обіцяє стабільне потепління, високу вологість та хмарне небо без опадів, повідомляє Politeka.

З 28 по 30.05 мешканці міста зможуть насолодитися відносно комфортною атмосферою, що за народними прикметами віщує тепле літо.

У середу, 28 травня, температура коливатиметься від +18°C вранці до +24°C вдень. Незважаючи на щільну хмарність, дощів не передбачається. Вітер помірний, до 6.9 м/с, атмосферний тиск — стабільний, на рівні 746–747 мм рт. ст. За народними спостереженнями, якщо у цей день тепло — літо буде таким самим.

У четвер, 29 травня, синоптики прогнозують подібні умови: хмари весь день, температура до +21°C, тиск трохи знизиться до 744 мм, а вологість впаде до 35% у денні години. Цікаво, що саме в цей день у минулому фіксувалася одна з найвищих температур за 130 років — +32°C. За прикметами, якщо квітне горобина — літо обіцяє бути м’яким.

У п’ятницю, 30 числа, температурні показники ще більш приємні: до +24°C вдень, без опадів, вітер помірний. За народним календарем, саме така погода на кінець травня зазвичай передвіщає подібні умови на все літо.

Отже, прогноз погоди у Харкові вказує на теплі, але не спекотні дні без дощу. Це гарна нагода для прогулянок і підготовки до літнього сезону, який обіцяє бути сприятливим для відпочинку.

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