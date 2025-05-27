Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Харькове и рассказали все детали.

Прогноз погоды в Харькове на ближайшие дни обещает стабильное потепление, влажность и облачное небо без осадков, сообщает Politeka.

С 28 по 30.05 жители города смогут насладиться относительно комфортной атмосферой, которая по народным приметам предвещает теплое лето.

В среду, 28 мая, температура будет колебаться от +18°C утром до +24°C днем. Несмотря на плотную облачность, дождей не ожидается. Ветер умеренный, до 6.9 м/с, атмосферное давление - стабильное, на уровне 746-747 мм рт. ст. Наши предки заметили, если в этот день тепло, то лето будет хорошим.

В четверг, 29 мая, синоптики прогнозируют подобные условия: облака весь день, температура до +21°C, давление немного снизится до 744 мм, а влажность упадет до 35% в дневные часы. Интересно, что именно в этот день в прошлом фиксировалась одна из самых высоких температур за 130 лет - +32°C. По приметам, если цветет рябина – лето обещает быть мягким.

В пятницу, 30 числа, температурные показатели еще более приятные: до +24°C днем, без осадков, ветер умеренный. По народному календарю именно такая погода на конец мая обычно предвещает подобные условия на все лето.

Итак, прогноз погоды в Харькове показывает теплые, но не жаркие дни без дождя. Это хорошая возможность для прогулок и подготовки к летнему сезону, который обещает быть благоприятным для отдыха.

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