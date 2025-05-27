Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються благодійною організацією Карітас України в рамках проєкту Emmergency Appeal 24, повідомляє Politeka.net.
Організація розкрила подробиці та важливі деталі.
Мета проєкту — надати невідкладну допомогу постраждалим від війни в Україні та створити умови для їх гідного відновлення.
У зв’язку з різким погіршенням гуманітарної ситуації у області, що спричинило примусову евакуацію мешканців з найбільш небезпечних територій, проєкт зосереджено на підтримці найвразливіших категорій населення. Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області не єдина падтримка, яку можна отримати в рамках цього проєкту.
У межах ініціативи надається така допомога:
- гігієнічні засоби — окремо для жінок, чоловіків, дітей та людей з інвалідністю;
- безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області;
- спальні мішки для забезпечення базових умов тепла й безпеки.
Крім того, в районі організовано транзитний пункт для підтримки евакуйованих, де людям допомагають із найнагальнішими потребами. Проєкт реалізується за підтримки Карітасу України та Caritas Internationalis — організацій, які невтомно працюють заради допомоги тим, хто опинився у складних обставинах. Телефонувати за консультаціями: 0-800-336-734.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: як отримати допомогу.
Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові: що зміниться у травні.
Як повідомляла Politeka, Найдешевші квартири в Харкові: що недорого можна купити у місті, фото привабливих пропозицій.