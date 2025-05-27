Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області не єдина падтримка, яку можна отримати в рамках цього проєкту

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області надаються благодійною організацією Карітас України в рамках проєкту Emmergency Appeal 24, повідомляє Politeka.net.

Організація розкрила подробиці та важливі деталі.

Мета проєкту — надати невідкладну допомогу постраждалим від війни в Україні та створити умови для їх гідного відновлення.

У зв’язку з різким погіршенням гуманітарної ситуації у області, що спричинило примусову евакуацію мешканців з найбільш небезпечних територій, проєкт зосереджено на підтримці найвразливіших категорій населення. Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області не єдина падтримка, яку можна отримати в рамках цього проєкту.

У межах ініціативи надається така допомога:

гігієнічні засоби — окремо для жінок, чоловіків, дітей та людей з інвалідністю;

безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харківській області;

спальні мішки для забезпечення базових умов тепла й безпеки.

Крім того, в районі організовано транзитний пункт для підтримки евакуйованих, де людям допомагають із найнагальнішими потребами. Проєкт реалізується за підтримки Карітасу України та Caritas Internationalis — організацій, які невтомно працюють заради допомоги тим, хто опинився у складних обставинах. Телефонувати за консультаціями: 0-800-336-734.

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