Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области не единственная поддержка, которую можно получить в рамках данного проекта

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области предоставляются благотворительной организацией Каритас Украины в рамках проекта Emmergency Appeal 24, сообщает Politeka.net.

Организация раскрыла подробности и важные детали.

Цель проекта – оказать неотложную помощь пострадавшим от войны в Украине и создать условия для их достойного восстановления.

В связи с резким ухудшением гуманитарной ситуации в области, что повлекло за собой принудительную эвакуацию жителей с наиболее опасных территорий, проект сосредоточен на поддержке самых уязвимых категорий населения. Бесплатные продукты для пенсионеров в Харьковской области – не единственная поддержка, которую можно получить в рамках этого плана.

В рамках инициативы предоставляется следующая помощь:

гигиенические средства – отдельно для женщин, мужчин, детей и людей с инвалидностью;

бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове;

спальные мешки для обеспечения базовых условий тепла и безопасности.

Кроме того, в районе организован транзитный пункт для поддержки эвакуированных, где людям помогают с самыми неотложными потребностями. Проект реализуется при поддержке Каритаса Украины и Caritas Internationalis — организаций, без устали работающих ради помощи тем, кто оказался в сложных обстоятельствах. Дзвонить за консультацией: 0-800-336-734.

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