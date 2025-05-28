Новые правила перевода денег с 1 июня принесут заметные изменения для пользователей банковских услуг в Харьковской области.

Новые правила перевода денег с 1 июня в Харьковской области предполагают ужесточение финансового мониторинга, сообщает Politeka.

Как сообщает Волна, новые правила перевода денег с 1 июня в Харьковской области коснутся ежемесячных лимитов и вероятности блокирования счетов. Это часть мер, направленных на борьбу с теневыми схемами и мошенничеством в банковской системе.

С первого дня лета банки будут работать немного по-другому. Для клиентов с низким и средним риском лимит на финансовые операции уменьшается до 100 тысяч гривен в месяц.

Ранее этот предел составил 150. Для тех, кто относится к категории повышенного риска, лимит останется на уровне 50 000. Марина Павленко, ведущая экспертка по финансовому мониторингу Глобус Банка, объясняет, что контроль над движением средств станет более жестким.

Если система проявляет нетипичную активность, банк может приостановить доступ к счету. Это позволяет провести проверку и убедиться в законности финансовых действий.

В такой ситуации важнее всего быстро связаться с банком. Это можно сделать через мобильное приложение, горячую линию или обратившись в отделение. Обычно учреждение просит документы, подтверждающие происхождение средств, и пояснения по конкретным операциям.

Если вся информация будет предоставлена ​​полностью и без задержек, карту разблокируют. В случае же, когда доказательства будут неубедительными, вам могут отказать в дальнейшем обслуживании и предложить перевести деньги в другое учреждение.

Новые правила перевода денег с 1 июня в Харьковской области призваны защитить систему от злоупотреблений и махинаций.

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