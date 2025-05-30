С 1 июня в "Дії" введут платные услуги, поэтому рассказываем подробнее, кому и к чему готовиться в Харькове с учетом таких нововведений.

Платные услуги в "Дії" с 1 июня в Харькове будут вводиться Министерством цифровой трансформации Украины, сообщает Politeka.

В начале лета украинское приложение переходит на новый уровень. В Минцифре объявили, что уже с 1 июня стартует первая платная услуга в истории "Дії" , которая коснется и жителей Харькова.

Платные услуги "Дії" с 1 июня в Харькове будут касаться банков, которые будут использовать сервис шеринга цифровых документов. Новый функционал позволит банковским учреждениям получать копии паспортов, идентификационных кодов и других документов пользователей напрямую через приложение.

Как объяснил руководитель команды по внедрению Алексей Вовк, для самих граждан ничего не изменится, для них шеринг будет оставаться бесплатным. А вот банки будут за это платить.

Вовк отметил в комментарии Forbes, что для подключения к системе финансовые учреждения должны будут произвести единовременную оплату в размере 21 тысячи 617 гривен. После этого каждая передача документов в рамках одной сделки будет стоить 9 гривен 80 копеек.

Один документ пока можно будет передать бесплатно, но как только речь идет о нескольких файлах, в силу вступает соответствующий тариф. Судя по объемам пользования, введение оплаты вполне логично.

По словам представителя Минцифры, ежемесячно украинцы совершают более миллиона трехсот тысяч шеринговых операций. И это только имеющаяся статистика. Спрос стабильно высок, поэтому идея монетизации кажется вполне предсказуемой.

Но не шерингом единственным. В ведомстве уже планируют сделать использование Дія.Підпису за деньги. К тому же, готовится еще один инструмент — электронная идентификация Diia.OAuth.

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