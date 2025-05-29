У зв’язку з проведенням технічного обслуговування мереж, з червня заплановано відключення газу в Чернігівській області, повідомляє Politeka.
Про це інформує Менська міська рада, фахівці ТОВ «Газорозподільні мережі України».
Зокрема, відключення заплановано на наступні дати:
– 03 червня – вул. Гетьмана Мазепи, 1
– 09-го – вул. Гімназійна, 4
– 12-го – вул. Гімназійна, 5
– 16 числа – вул. Гімназійна, 6
– 19 числа – вул. Гімназійна, 7
– 23 числа – та ж сама вулиця, 9
– 25 числа – вул. Остреч, 1
– 26-го – вул. Остреч, 3
– 27-го – вул. Шевченка, 1
Мешканців закликають поставитися до відключення газу в Чернігівській області з розумінням та заздалегідь спланувати свої побутові справи.
Також мешканцям рекомендується перекрити крани на газопроводах у своїх домівках та не вмикати газові прилади до завершення робіт і офіційного відновлення подачі палива.
Ремонтні заходи мають на меті забезпечення безпечного та стабільного функціонування системи газопостачання.
Після завершення робіт газопостачання буде відновлено лише за умови присутності мешканців у помешканнях.
Фахівці закликають мешканців бути уважними та не користуватися газовими приладами до завершення технічних робіт і офіційного відновлення подачі газу.
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