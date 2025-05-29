Мешканців закликають поставитися до відключення газу в Чернігівській області.

У зв’язку з проведенням технічного обслуговування мереж, з червня заплановано відключення газу в Чернігівській області, повідомляє Politeka.

Про це інформує Менська міська рада, фахівці ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Зокрема, відключення заплановано на наступні дати:

– 03 червня – вул. Гетьмана Мазепи, 1

– 09-го – вул. Гімназійна, 4

– 12-го – вул. Гімназійна, 5

– 16 числа – вул. Гімназійна, 6

– 19 числа – вул. Гімназійна, 7

– 23 числа – та ж сама вулиця, 9

– 25 числа – вул. Остреч, 1

– 26-го – вул. Остреч, 3

– 27-го – вул. Шевченка, 1

Мешканців закликають поставитися до відключення газу в Чернігівській області з розумінням та заздалегідь спланувати свої побутові справи.

Також мешканцям рекомендується перекрити крани на газопроводах у своїх домівках та не вмикати газові прилади до завершення робіт і офіційного відновлення подачі палива.

Ремонтні заходи мають на меті забезпечення безпечного та стабільного функціонування системи газопостачання.

Після завершення робіт газопостачання буде відновлено лише за умови присутності мешканців у помешканнях.