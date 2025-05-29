В связи с проведением технического обслуживания сетей с июня запланировано отключение газа в Черниговской области, сообщает Politeka.
Об этом сообщает Минский городской совет, специалисты ООО «Газораспределительные сети Украины».
В частности, отключение запланировано на следующие даты :
– 03 июня – ул. Гетьмана Мазепы, 1
– 09 – ул. Гимназическая, 4
– 12-го – ул. Гимназическая, 5
– 16 числа – ул. Гимназическая, 6
– 19 числа – ул. Гимназическая, 7
– 23 числа – та же улица, 9
– 25 числа – ул. Остреч, 1
– 26-го – ул. Остреч, 3
– 27-го – ул. Шевченко, 1
Жителей призывают отнестись к отключению газа в Черниговской области с пониманием и заранее спланировать свои бытовые дела.
Также жителям рекомендуется перекрыть краны на газопроводах в своих домах и не включать газовые приборы до завершения работ и официального возобновления подачи топлива.
Ремонтные мероприятия направлены на обеспечение безопасного и стабильного функционирования системы газоснабжения.
После завершения работ газоснабжение будет восстановлено только при условии присутствия жильцов в помещениях.
Специалисты призывают жителей быть внимательными и не пользоваться газовыми приборами до завершения технических работ и официального возобновления подачи газа.
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