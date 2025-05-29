Жителей призывают отнестись к отключению газа в Черниговской области.

В связи с проведением технического обслуживания сетей с июня запланировано отключение газа в Черниговской области, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Минский городской совет, специалисты ООО «Газораспределительные сети Украины».

В частности, отключение запланировано на следующие даты :

– 03 июня – ул. Гетьмана Мазепы, 1

– 09 – ул. Гимназическая, 4

– 12-го – ул. Гимназическая, 5

– 16 числа – ул. Гимназическая, 6

– 19 числа – ул. Гимназическая, 7

– 23 числа – та же улица, 9

– 25 числа – ул. Остреч, 1

– 26-го – ул. Остреч, 3

– 27-го – ул. Шевченко, 1

Жителей призывают отнестись к отключению газа в Черниговской области с пониманием и заранее спланировать свои бытовые дела.

Также жителям рекомендуется перекрыть краны на газопроводах в своих домах и не включать газовые приборы до завершения работ и официального возобновления подачи топлива.

Ремонтные мероприятия направлены на обеспечение безопасного и стабильного функционирования системы газоснабжения.

После завершения работ газоснабжение будет восстановлено только при условии присутствия жильцов в помещениях.