Графіки відключення світла у Харкові з 1 червня є необхідним кроком для безпечного та якісного усунення пошкоджень на мережах.

Графіки відключення світла у Харкові з 1 червня торкнуться мешканців Холодногірського та Шевченківського районів, повідомляє Politeka.

У неділю, 1 червня, з 9:00 до 14:00 у цих районах вимкнуть електроенергію через невідкладні ремонтні роботи, спричинені пошкодженнями під час збройної агресії росії.

Без світла залишаться будинки на пров. Альбовський 1-10, вул. Бориса Шрамка 8-61, провулок Вінницький 3-18, пров. Копиловський 1-15, пров. Кришталевий 9-17, вул. Ніжинська 23-40, Сіриківська 1-102, пров. Фастівський 1-12, Велика Панасівська 108, 115, Клочківська 101в, 148а, 191-201, Європейська 4, 4а, 6а, Культури 23, Сухумська 24, Шекспіра 11-15, Лопанська 31, 35? С. Кузнеця 64-66 та Космічна 11.

У “Харківобленерго” закликають мешканців поставитися з розумінням, адже такі роботи допоможуть відновити стабільне енергопостачання. Дотримання графіків відключення світла у Харкові з 1 червня є необхідним кроком для безпечного та якісного усунення пошкоджень на мережах.

Мешканців просять завчасно підготуватися до відключення електроенергії та за можливості не планувати важливі справи на цей час. Варто також зарядти гаджети. Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах “Харківобленерго” для отримання актуальної інформації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Також Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: необхідно підпадати під один із критеріїв.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто саме має право на виплати від ООН.