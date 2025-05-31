Графики отключения света в Харькове с 1 июня являются необходимым шагом для безопасного и качественного устранения повреждений на сетях.

Графики отключения света в Харькове с 1 июня коснутся жителей Холодногорского и Шевченковского районов, сообщает Politeka.

В воскресенье, 1 июня, с 9:00 до 14:00 в этих районах выключат электроэнергию из-за неотложных ремонтных работ, вызванных повреждениями во время вооруженной агрессии россии.

Без света останутся дома на пер. Альбовский 1-10, ул. Бориса Шрамко 8-61, переулок Винницкий 3-18, пер. Копыловский 1-15, пер. Хрустальный 9-17, ул. Нежинская 23-40, Сириковская 1-102, пер. Фастовский 1-12, Большая Афанасьевская 108, 115, Клочковская 101в, 148а, 191-201, Европейская 4, 4а, 6а, Культуры 23, Сухумская 24, Шекспира 11-15, Лопанская 31, 3 С. Кузнец 64-66 и Космическая 11.

В Харьковоблэнерго призывают жителей отнестись с пониманием, ведь такие работы помогут возобновить стабильное энергоснабжение. Соблюдение графиков отключения света в Харькове с 1 июня является необходимым шагом для безопасного и качественного устранения повреждений на сетях.

Жителей просят заблаговременно подготовиться к отключению электроэнергии и по возможности не планировать важные дела в настоящее время. Следует также зарядить гаджеты. Следите за обновлениями на официальных ресурсах Харьковоблэнерго для получения актуальной информации.

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