Українці в багатьох регіонах країни обговорюють ймовірне подорожчання проїзду з 1 червня, тож розповідаємо, кому справді варто готуватися.

Подорожчання проїзду з 1 червня вже офіційно підтвердили у Каневі та Львові, повідомляє Politeka.

Причини подорожчання проїзду з 1 червня цілком очікувані. Зросли витрати на транспорт, збільшилась вартість запчастин та підскочила мінімальна зарплата.

Вже відомо, що в Каневі з початку літа квиток у міських автобусах коштуватиме 15 гривень замість нинішніх 13. Таке рішення ухвалив виконком місцевої міськради. Вартість квитка для школярів у навчальний період підніметься на одну гривню і становитиме 7.

За словами перевізників, нові тарифи спрямовані на те, щоб покрити зростаючі витрати на обслуговування транспорту. Перед ухваленням рішення цифри уважно аналізували на профільних комісіях разом із представниками ЖКГ, економічного розвитку, соціального захисту та інших управлінь.

Крім того, від літа вводиться нова ставка за кілометраж на приміських маршрутах. Пасажирам, які їздять до сіл Хмільна, Михайлівка та Лука, доведеться платити 1.70 за кожен кілометр шляху.

А у Львові ситуація трохи інша, хоча подорожчання проїзду з 1 червня там також на порядку денному. На громадських слуханнях перевізники здивували присутніх гучними заявами. Один із них озвучив думку, що ціна квитка мала би сягати аж 100 грн, а штраф за його відсутність — 2000 грн. Але реальні зміни виглядають більш стримано.

За карткою ЛеоКарт доведеться заплатити 17, замість нинішніх 13. При оплаті банківською карткою — 20, а студентський квиток подорожчає до 8.50. Готівкова оплата залишиться на рівні 25.

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