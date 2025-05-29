Украинцы во многих регионах страны обсуждают вероятное подорожание проезда с 1 июня, так что рассказываем, кому действительно стоит готовиться.

Подорожание проезда с 1 июня официально подтвердили в Каневе и Львове, сообщает Politeka.

Причины подорожания проезда с 1 июня вполне ожидаемые. Выросли расходы на транспорт, увеличилась стоимость запчастей и подскочила минимальная зарплата.

Уже известно, что в Каневе с начала лета билет в городских автобусах будет стоить 15 гривен вместо нынешних 13. Такое решение принял исполком местного горсовета. Стоимость билета для школьников в учебный период поднимется на одну гривну и составит 7.

По словам перевозчиков, новые тарифы направлены на то, чтобы возместить растущие расходы на обслуживание транспорта. Перед принятием решения цифры внимательно анализировались на профильных комиссиях вместе с представителями ЖКХ, экономического развития, социальной защиты и других управлений.

Кроме того, с лета вводится новая ставка за километраж на пригородных маршрутах. Пассажирам, которые ездят в деревни Хмельная, Михайловка и Лука, придется платить 1.70 за каждый километр пути.

А во Львове ситуация несколько иная, хотя подорожание проезда с 1 июня там также на повестке дня. На общественных слушаниях перевозчики удивили присутствующих громкими заявлениями. Один из них озвучил мнение, что цена билета должна была достигать 100 грн, а штраф за его отсутствие — 2000 грн. Но реальные изменения выглядят более сдержанно.

За картой ЛеоКарт придется заплатить 17, вместо нынешних 13. При оплате банковской картой — 20, а студенческий билет подорожает до 8.50. Наличная оплата останется на уровне 25.

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