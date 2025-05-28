Особливо відчутно дефіцит продуктів у Харкові, де покупці вже стикаються з нестачею базових товарів.

Дефіцит продуктів у Харкові знову опинився у центрі суспільної уваги — цієї весни овочі, зокрема борщовий набір, стали для багатьох справжньою розкішшю, повідомляє Politeka.

Сезонне зростання цін, як і в попередні роки, очікуване, однак цьогоріч воно досягло рекордних показників. Причини — об’єктивні й комплексні: кліматичні зміни, слабка інфраструктура зберігання та висока собівартість вирощування.

Як пояснює заступник голови комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський, через нестачу зрошення аграрії змушені відмовлятися від овочевих культур на користь менш ризикованих.

Без води виростити моркву чи капусту майже неможливо. Водночас поступово розширюються площі зрошуваних земель, що має позитивно вплинути на ситуацію в майбутньому.

Особливо відчутно дефіцит продуктів у Харкові, де покупці вже стикаються з нестачею базових овочів. Причиною такого становища є відсутність сучасних овочесховищ — до 80% врожаю може бути втрачено саме через нестачу належних умов зберігання.

Уряд ініціював програму підтримки для будівництва таких об’єктів, що дасть змогу стабілізувати постачання й знизити сезонні цінові коливання. Поява сховищ дозволить фермерам зберігати продукцію довше, а ринку — уникнути дефіциту.

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