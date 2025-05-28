Особенно ощутим дефицит продуктов в Харькове, где покупатели уже сталкиваются с нехваткой базовых товаров.

Дефицит продуктов в Харькове снова оказался в центре общественного внимания — этой весной овощи, в том числе борщовый набор, стали для многих настоящей роскошью, сообщает Politeka.

Сезонный рост цен, как и в предыдущие годы, ожидаемый, однако в этом году он достиг рекордных показателей. Причины объективны и комплексны: климатические изменения, слабая инфраструктура хранения и высокая себестоимость выращивания.

Как объясняет заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский, из-за нехватки орошения аграрии вынуждены отказываться от овощных культур в пользу менее рискованных.

Без воды вырастить морковь или капусту почти невозможно. В то же время, постепенно расширяются площади орошаемых земель, что должно положительно повлиять на ситуацию в будущем.

Особенно ощутим дефицит продуктов в Харькове, где покупатели уже сталкиваются с нехваткой базовых овощей. Причиной такого положения является отсутствие современных овощехранилищ — до 80% урожая могут быть потеряны именно из-за нехватки надлежащих условий хранения.

Правительство инициировало программу поддержки для строительства таких объектов, что позволит стабилизировать поставки и снизить сезонные ценовые колебания. Появление хранилищ позволит фермерам хранить продукцию дольше, а на рынке — избежать дефицита.

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