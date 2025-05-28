Грошова допомога для пенсіонерів в Харкові та області надається Всесвітньою продовольчою програмою разом із Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що зміниться з 1 червня.
Ця програма діє за рахунок ООН. Організація продовжила дію програми фінансової підтримки пенсіонерів і людей з інвалідністю до кінця травня 2025 року. Наразі інформації щодо подальшого продовження програми немає, тому невідомо що буде з виплатами з 1 червня.
Хто отримує допомогу:
- пенсіонери;
- особи з інвалідністю;
- діти з інвалідністю;
- люди, які не мають права на пенсію.
Важлива умова: учасники програми не повинні одночасно отримувати фінанспову підтримку на проживання як внутрішньо переміщені особи (ВПО) або отримувати підтримку від інших міжнародних організацій.
Суть підтримки:
Всесвітня продовольча програма доплачує різницю між уже отримуваною соціальною виплатою та сумою у 3250 гривень. Наприклад, якщо особа отримувала 2500 грн, то їй автоматично нараховували ще 750 грн допомоги.
Реєстрація не потрібна:
Грошова допомога для пенсіонерів в Харкові надходить автоматично тим самим шляхом, яким людина зазвичай отримує пенсію або соціальні виплати — на банківську картку чи через відділення «Укрпошти».
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