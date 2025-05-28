Денежная помощь для пенсионеров в Харькове поступает автоматически тем же путем, каким человек обычно получает пенсию.

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове и области предоставляется Всемирной продовольственной программой вместе с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что изменится с 1 июня.

Это пособие действует за счет ООН. Организация продлила действие программы финансовой поддержки людей пожилого возраста и людей с инвалидностью до конца мая 2025 года. Пока информации о дальнейшем продолжении программы нет, поэтому неизвестно что будет с выплатами с 1 июня.

Кто получает помощь:

пенсионеры;

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

люди, не имеющие права на пенсию.

Важное условие: участники проекта не должны одновременно брать финансовую поддержку на проживание как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или иметь поддержку от других международных организаций.

Суть поддержки:

Всемирная продовольственная программа доплачивает разницу между уже получаемой социальной выплатой и суммой 3250 гривен. Например, если человек получал 2500 грн, то ему автоматически начисляли еще 750 грн пособия.

Регистрация не требуется:

Денежная помощь для пенсионеров в Харькове поступает автоматически тем же путем, каким человек обычно получает пенсию или социальные выплаты — на банковскую карту или через отделение «Укрпочты».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: как получить помощь.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове: что изменится в мае.

Как сообщала Politeka, Самые дешевые квартиры в Харькове: что можно купить недорого в городе, фото привлекательных предложений.