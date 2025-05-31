Експерти Укргідрометцентру дали попередній прогноз погоди в Україні на червень 2025 року та попередили, що температура перевищуватиме середні показники.

Синоптики розповіли, чого чекати українцям від погоди в червні 2025 року – якою буде температура повітря та опади, повідомляє Politeka.

За даними тривалих спостережень Українського гідрометеорологічного центру, по Україні середня місячна температура в перший місяць літа становить від +17 до +22 градусів, дещо прохолодніше в горах – до +11+18 тепла.

При цьому абсолютний максимум становив +32+38,5, ще гарячіше місцями на Одещині, Херсонщині, Харківщині та Луганщині – до +39+39,8, у горах – +25+33.

Абсолютний температурний мінімум червня, за даними Укргідрометцентру, по Україні становив лише +1+9, а місцями навіть заморозки: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині та в гірських районах фіксували від 0,3 до 3,4 градусів морозу, і навіть до -5 на високогірʼї Карпат.

За попереднім прогнозом погоди, в червні 2025 року середня місячна температура очікується на рівні +19+23, в горах до +15+16. Ці показники на півтора-два градуси перевищують норму, пише Politeka.

Що стосується дощів, то середня місячна кількість опадів у перший місяць літа в Україні становить приблизно 39-93 мм. Цьогоріч синоптики передбачають 45 – 82 мм, тобто в межах норми. Крім того, важливо памʼятати, що в цей період також активізуються грози, град і шквали.

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