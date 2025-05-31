Эксперты Укргидрометцентра дали предварительный прогноз погоды на июнь 2025 года и предупредили, что температура будет превышать средние показатели.

Синоптики рассказали, чего ждать украинцам от погоды в июне 2025 года – какая будет температура воздуха и осадки, сообщает Politeka.

По данным длительных наблюдений Украинского гидрометеорологического центра, по Украине средняя месячная температура в первый месяц лета составляет от +17 до +22 градусов, несколько прохладнее в горах – до +11+18 тепла.

При этом абсолютный максимум составил +32+38,5, еще горячее местами на Одесчине, Херсонщине, Харьковщине и Луганщине – до +39+39,8, в горах – +25+33.

Абсолютный температурный минимум июня, по данным Укргидрометцентра, по Украине составлял лишь +1+9, а местами даже заморозки: на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Луганщине и в горных районах фиксировали от 0,3 до 3,4 градуса, и даже до -5 на высокогорье Карпат.

Согласно предварительному прогнозу погоды, в июне 2025 года средняя месячная температура ожидается на уровне +19+23, в горах до +15+16. Эти показатели на полтора-два градуса превышают норму, пишет Politeka.

Что касается дождей, то среднее месячное количество осадков в первый месяц лета в Украине составляет около 39-93 мм. В этом году синоптики предусматривают 45-82 мм, то есть в пределах нормы. Кроме того, важно помнить, что в этот период также активизируются грозы, град и шквалы.

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