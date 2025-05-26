Прогноз погоди в Україні на 27-29 травня свідчить про те, що основна частина країни опиниться під впливом вологих повітряних мас, що принесуть прохолоду і змінну хмарність, повідомляє Politeka.

27 травня у Києві вночі пройде сильний дощ, який до ранку вщухне, а весь день буде хмарним, без опадів. У Львові небо зранку затягнеться хмарами і залишатиметься таким до вечора, опадів не передбачається. Харків та Одеса також зустрінуть цей день хмарною погодою, хоча в Одесі можливий сильний дощ уночі.

28 травня хмарність збережеться, але у другій половині дня в Києві очікується дуже сильна гроза, що припиниться до вечора. У Львові та Харкові погода буде переважно хмарною, можливі короткочасні опади. Одеса отримає невеликий дощ вдень, який ввечері закінчиться.

29 числа в столиці хмарність збережеться, після обіду пройде дрібний дощ. У Львові в цей день прогнозують сильний зливи удень, що завершиться ближче до вечора. У Харкові та Одесі небо буде вкрите хмарами, місцями йтимуть невеликі опади.

Народні прикмети цього періоду пов’язують приліт ластівок із закінченням холодів і настанням тепла, що, за традицією, віщує тепле літо. Опади ж на кінець травня можуть передвіщати грози у червні. Температури в регіонах коливатимуться в межах +15...+27°C, що є типовим для кінця весни.

Отже, прогноз погоди в Україні на найближчі три дні радить готуватися до змінної хмарності, місцями з опадами, а також слідкувати за народними прикметами, які ще здавна допомагають передбачати погодні умови на літо.

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