Прогноз погоды в Украине на 27-29 мая свидетельствует о том, что основная часть страны окажется под влиянием влажных воздушных масс, которые принесут прохладу и облачность, сообщает Politeka.

27 мая в Киеве ночью пройдет сильный дождь, который по утрам утихнет, а весь день будет облачным, без осадков. Во Львове небо будет идти до самого вечера, осадков не ожидается. Харьков и Одесса также встретят облачную погоду, хотя в Одессе возможен сильный дождь ночью.

28 мая облачность сохранится, но во второй половине дня в Киеве ожидается сильная гроза, которая прекратится до вечера. Во Львове и Харькове погода будет облачной, возможны кратковременные осадки. Одесса получит небольшой дождь, который вечером закончится.

29 числа в столице облачность сохранится, после обеда пройдет дождь. Во Львове в этот день прогнозируют сильный ливень днем, который завершится ближе к вечеру. В Харькове и Одессе небо будет покрыто облаками, местами будут идти небольшие осадки.

Народные приметы этого периода связывают прилет ласточок с окончанием холодов и наступлением тепла, что по традиции предвещает теплое лето. Осадки же к концу месяца могут предвещать грозы в июне. Температуры в регионах будут колебаться в пределах +15...+27°C, что типично для конца весны.

Следовательно, прогноз погоды в Украине на ближайшие три дня советует готовиться к переменной облачности, местами с осадками, а также следить за народными приметами, еще давно помогающими предусматривать погодные условия на лето.

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