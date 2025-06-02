Грошова допомога для пенсіонерів надається для підтримки варзливих українців.

Грошова допомога для пенсіонерів в Україні надається різними організаціями, виплати надають в низці українських міст, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо детальніше, де можна отримати фінансову підтримку.

Суми та область

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). На підтримку мають право:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО)

Протягом перших шести місяців після переміщення мають право на реєстрацію, якщо відповідають одному з таких критеріїв:

Хтось із батьків з однією чи кількома дітьми віком до 18 років або з літніми родичами (віком від 55 років);

Одинокі люди похилого віку, а також літні особи, які доглядають за дітьми;

Родини, у складі яких є особи з інвалідністю або з хронічними захворюваннями;

Якщо заявники не отримували гуманітарної допомоги від УВКБ ООН чи інших організацій, або термін попередньої підтримки вже завершився.

Особи, які повернулися з-за кордону після евакуації

Допомога також доступна для тих, хто повернувся в Україну та відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

Родини, у яких хтось із батьків виховує дітей, проживає разом із літніми родичами;

Самотні люди похилого віку чи літні особи, які доглядають за дітьми;

Родини з людьми з інвалідністю, серйозними захворюваннями;

які не отримували допомоги від УВКБ ООН після повернення на батьківщину.

Києв та область

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН призначається для тих українців, що належать до вразливих категорій:

Родина з одним із батьків та дітьми до 18 років чи з людьми віком після 55 років.

Родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб віком від 55 років, чи людина похилого віку з дітьми до 18 років.

Родина з одним або кількома членами, які мають інвалідність, хронічні захворювання чи інші особливі потреби.

Додатково: сім’я повинна мати середній дохід менше ніж 5 400 грн на одну особу в місяць.

Полтава та область

Благодійний фонд "Право на захист" розпочав реєстрацію на грошову допомогу для пенсіонерів. Метою є підтримка внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які повернулися з-за кордону й опинилися в складних житлових умовах. Подати заявку можуть:

ВПО та пенсіонери, що повернулися в Україну, які мешкають у місцях тимчасового проживання, ризикують бути з них виселеними;

орендують житло в непридатному для проживання стані;

ті, хто перебуває під загрозою виселення з орендованого житла.

Ключовий критерій участі — наявність плану подальших дій для досягнення фінансової спроможності самостійно оплачувати житло після завершення періоду підтримки.

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