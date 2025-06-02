Грошова допомога для пенсіонерів в Україні надається різними організаціями, виплати надають в низці українських міст, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо детальніше, де можна отримати фінансову підтримку.
Суми та область
Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). На підтримку мають право:
Внутрішньо переміщені особи (ВПО)
Протягом перших шести місяців після переміщення мають право на реєстрацію, якщо відповідають одному з таких критеріїв:
- Хтось із батьків з однією чи кількома дітьми віком до 18 років або з літніми родичами (віком від 55 років);
- Одинокі люди похилого віку, а також літні особи, які доглядають за дітьми;
- Родини, у складі яких є особи з інвалідністю або з хронічними захворюваннями;
Якщо заявники не отримували гуманітарної допомоги від УВКБ ООН чи інших організацій, або термін попередньої підтримки вже завершився.
Особи, які повернулися з-за кордону після евакуації
Допомога також доступна для тих, хто повернувся в Україну та відповідає хоча б одному з таких критеріїв:
- Родини, у яких хтось із батьків виховує дітей, проживає разом із літніми родичами;
- Самотні люди похилого віку чи літні особи, які доглядають за дітьми;
- Родини з людьми з інвалідністю, серйозними захворюваннями;
- які не отримували допомоги від УВКБ ООН після повернення на батьківщину.
Києв та область
Грошова допомога для пенсіонерів від ООН призначається для тих українців, що належать до вразливих категорій:
- Родина з одним із батьків та дітьми до 18 років чи з людьми віком після 55 років.
- Родина, яку очолює одна/кілька самотніх осіб віком від 55 років, чи людина похилого віку з дітьми до 18 років.
- Родина з одним або кількома членами, які мають інвалідність, хронічні захворювання чи інші особливі потреби.
Додатково: сім’я повинна мати середній дохід менше ніж 5 400 грн на одну особу в місяць.
Полтава та область
Благодійний фонд "Право на захист" розпочав реєстрацію на грошову допомогу для пенсіонерів. Метою є підтримка внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які повернулися з-за кордону й опинилися в складних житлових умовах. Подати заявку можуть:
- ВПО та пенсіонери, що повернулися в Україну, які мешкають у місцях тимчасового проживання, ризикують бути з них виселеними;
- орендують житло в непридатному для проживання стані;
- ті, хто перебуває під загрозою виселення з орендованого житла.
Ключовий критерій участі — наявність плану подальших дій для досягнення фінансової спроможності самостійно оплачувати житло після завершення періоду підтримки.
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