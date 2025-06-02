Денежная помощь для пенсионеров предоставляется для поддержки уязвимых украинцев.

Денежная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется разными организациями, выплаты предоставляются в ряде украинских городов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробнее, где можно получить финансовую поддержку.

Сумы и область

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В поддержку имеют право:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ)

В течение первых шести месяцев после перемещения имеют право на регистрацию, если удовлетворяют одному из следующих критериев:

Кто-то из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми родственниками (возрастом от 55 лет);

Одинокие пожилые люди, а также пожилые лица, которые ухаживают за детьми;

Семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями;

Если заявители не получали гуманитарной помощи УВКБ ООН или других организаций, или срок предварительной поддержки уже истек.

Лица, вернувшиеся из-за границы после эвакуации

Помощь также доступна для тех, кто вернулся в Украину и отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

Семьи, в которых родитель воспитывает детей, проживает вместе с пожилыми родственниками;

Одинокие старики или пожилые лица, которые ухаживают за детьми;

Семьи с людьми с инвалидностью, серьезными заболеваниями;

которые не получали помощи от УВКБ ООН по возвращении на родину.

Киев и область

Денежная помощь для пенсионеров от ООН предназначается для украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям:

Семья с одним из родителей и детьми до 18 лет или с людьми старше 55 лет.

Семья, которую возглавляет один/несколько одиноких лиц в возрасте от 55 лет, или пожилой человек с детьми до 18 лет.

Семья с одним или несколькими членами, обладающими инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями.

Дополнительно: семья должна иметь средний доход менее 5 400 грн на одного человека в месяц.

Полтава и область

Благотворительный фонд "Право на защиту" приступил к регистрации на денежную помощь для пенсионеров. Целью является поддержка внутренне перемещенных лиц, а также вернувшихся из-за границы граждан, оказавшихся в сложных жилищных условиях. Подать заявку могут:

ВПЛ и пенсионеры, вернувшиеся в Украину, проживающие в местах временного проживания, рискуют быть из них выселенными;

арендуют жилье в непригодном для проживания состоянии;

те, кто находится под угрозой выселения из арендуемого жилья.

Ключевой критерий участия — наличие плана дальнейших действий по достижению финансовой способности самостоятельно оплачивать жилье после завершения периода поддержки.

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