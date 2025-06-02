Денежная помощь для пенсионеров в Украине предоставляется разными организациями, выплаты предоставляются в ряде украинских городов, сообщает Politeka.net.
Рассказываем подробнее, где можно получить финансовую поддержку.
Сумы и область
Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В поддержку имеют право:
Внутри перемещенные лица (ВПЛ)
В течение первых шести месяцев после перемещения имеют право на регистрацию, если удовлетворяют одному из следующих критериев:
- Кто-то из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми родственниками (возрастом от 55 лет);
- Одинокие пожилые люди, а также пожилые лица, которые ухаживают за детьми;
- Семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью или с хроническими заболеваниями;
Если заявители не получали гуманитарной помощи УВКБ ООН или других организаций, или срок предварительной поддержки уже истек.
Лица, вернувшиеся из-за границы после эвакуации
Помощь также доступна для тех, кто вернулся в Украину и отвечает хотя бы одному из следующих критериев:
- Семьи, в которых родитель воспитывает детей, проживает вместе с пожилыми родственниками;
- Одинокие старики или пожилые лица, которые ухаживают за детьми;
- Семьи с людьми с инвалидностью, серьезными заболеваниями;
- которые не получали помощи от УВКБ ООН по возвращении на родину.
Киев и область
Денежная помощь для пенсионеров от ООН предназначается для украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям:
- Семья с одним из родителей и детьми до 18 лет или с людьми старше 55 лет.
- Семья, которую возглавляет один/несколько одиноких лиц в возрасте от 55 лет, или пожилой человек с детьми до 18 лет.
- Семья с одним или несколькими членами, обладающими инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями.
Дополнительно: семья должна иметь средний доход менее 5 400 грн на одного человека в месяц.
Полтава и область
Благотворительный фонд "Право на защиту" приступил к регистрации на денежную помощь для пенсионеров. Целью является поддержка внутренне перемещенных лиц, а также вернувшихся из-за границы граждан, оказавшихся в сложных жилищных условиях. Подать заявку могут:
- ВПЛ и пенсионеры, вернувшиеся в Украину, проживающие в местах временного проживания, рискуют быть из них выселенными;
- арендуют жилье в непригодном для проживания состоянии;
- те, кто находится под угрозой выселения из арендуемого жилья.
Ключевой критерий участия — наличие плана дальнейших действий по достижению финансовой способности самостоятельно оплачивать жилье после завершения периода поддержки.
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