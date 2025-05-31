Улітку дефіцит продуктів в Одесі та в інших містах України стане каталізатором цінового зростання.

Дефіцит продуктів в Одесі та інших регіонах України може стати помітним уже найближчим літом — ціни на абрикоси та персики злетять до 25%, повідомляє Politeka.

Причина — весняні заморозки, які серйозно пошкодили врожай фруктів і ягід. Про це повідомив голова «Укрсадвинпрому» Володимир Печко.

Найбільше постраждали абрикоси — через природну чутливість до похолодань значна частина врожаю знищена. Українські абрикоси з’являться на ринку, але в обмеженій кількості, що спричинить дефіцит і зростання цін.

Персики виявилися більш стійкими, однак у деяких регіонах втрати сягнули 20%. Черешня, особливо пізні сорти, в основному уникнула серйозних пошкоджень.

Ситуація з яблуками складна: заморозки негативно вплинули на цвітіння на багатьох підприємствах. Лохина ж постраждала найбільше — на Черкащині та в північних областях втрати сягнули 85%. Проте критичного дефіциту лохини в країні не очікується — насадження розташовані по різних регіонах, що пом’якшить удар.

Економічний експерт Олег Пендзин зазначив, що влітку дефіцит продуктів в Одесі та в інших містах України стане каталізатором цінового зростання.

Через скорочення врожаю та залежність від імпорту, ціни на персики й абрикоси можуть бути на 20–25% вищими, ніж торік. Українцям варто готуватися до подорожчання сезонних ласощів на тлі нестачі вітчизняної продукції.

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