Летом дефицит продуктов в Одессе и других городах Украины станет катализатором ценового роста.

Дефицит продуктов в Одессе и других регионах Украины может стать заметным ближайшим летом — цены на абрикосы и персики взлетят до 25%, сообщает Politeka.

Причина — весенние заморозки, серьезно повредившие урожай фруктов и ягод. Об этом сообщил глава «Укрсадвинпрома» Владимир Печко.

Больше всего пострадали абрикосы – из-за естественной чувствительности к похолоданию значительная часть урожая уничтожена. Украинские абрикосы появятся на рынке, но в ограниченном количестве, что повлечет за собой дефицит и рост цен.

Персики оказались более устойчивыми, однако в некоторых регионах потери составили 20%. Черешня, особенно поздние сорта, в основном избежала серьезных повреждений.

Ситуация с яблоками сложная: заморозки оказали негативное влияние на цветение на многих предприятиях. Лохина же пострадала больше всего — в Черкасской и северных областях потери достигли 85%. Однако критического дефицита голубики в стране не ожидается — насаждения расположены по разным регионам, что смягчит удар.

Экономический эксперт Олег Пендзин отметил, что летом дефицит продуктов в Одессе и других городах Украины станет катализатором ценового роста.

Из-за сокращения урожая и зависимости от импорта, цены на персики и абрикосы могут быть на 20–25% выше, чем в прошлом. Украинцам стоит готовиться к подорожанию сезонного лакомства на фоне нехватки отечественной продукции.

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