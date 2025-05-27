Люди поважного віку часто залишаються активними і після виходу на пенсію, тому робота для пенсіонерів у Вінниці стає актуальною.

Робота для пенсіонерів у Вінниці перестала бути винятком, адже все більше роботодавців запрошують людей із життєвим досвідом, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті jooble, у Вінниці робота для пенсіонерів є для великої кількості професій.

Наприклад, одна з вакансій — робота для пенсіонерів у Вінниці офіціантом. Заклад пропонує конкурентну зарплату, можливість обирати повну або часткову зайнятість, гнучкий графік, обіди за рахунок роботодавця та приємну атмосферу в колективі.

Зарплата залежить від досвіду і навантаження, і може сягати від 18 до 25 тисяч гривень. Потрібна комунікабельність, бажання працювати і вміння ладнати з людьми. Якщо є досвід у сфері обслуговування, це тільки плюс.

Ще один варіант, який може зацікавити — посада охоронця. Компанія, що займається виробництвом лакофарбової продукції, шукає відповідальних людей, готових підтримувати порядок на території підприємства.

Тут не потрібно особливих навичок, але уважність, дисциплінованінсть і фізична витривалість важливі. Заробітна плата стабільна, приблизно 13 тисяч. Пропонують комфортні умови, дружній колектив і гнучкий графік, що важливо для людей старшого віку.

Є також інші заклади, які шукають офіціантів з можливістю навчання на місці. Зарплата від 14 до 23 000 гривень. Вимоги стандартні. Потрібно мати витримку, відповідальність і бажання працювати з людьми.

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