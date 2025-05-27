Работа для пенсионеров в Виннице перестала быть исключением, ведь все больше работодателей приглашают людей с опытом жизни, сообщает Politeka.
Как свидетельствуют объявления на сайте jooble, в Виннице работа для пенсионеров есть для большого количества профессий.
К примеру, одна из вакансий — работа для пенсионеров в Виннице официантом. Заведение предлагает конкурентную зарплату, возможность выбирать полную или частичную занятость, гибкий график, обеды за счет работодателя и приятную атмосферу в коллективе.
Зарплата зависит от опыта и погрузки, и может достигать от 18 до 25 тысяч гривен. Нужна коммуникабельность, желание работать и умение ладить с людьми. Если есть опыт в сфере обслуживания, это только плюс.
Еще один вариант, который может заинтересовать – должность охранника. Компания, занимающаяся производством лакокрасочной продукции, ищет ответственных людей, готовых поддерживать порядок на территории предприятия.
Здесь не требуется особых навыков, но внимательность, дисциплинированность и физическая выносливость важны. Заработная плата стабильна, примерно 13 тысяч. Предлагают комфортные условия, дружеский коллектив и гибкий график, что важно для людей постарше.
Есть также другие заведения, которые ищут официантов с возможностью обучения на месте. Зарплата от 14 до 23 000 гривен. Требования стандартные. Необходимо иметь выдержку, ответственность и желание работать с людьми.
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