Люди преклонных лет часто остаются активными и после выхода на пенсию, поэтому работа для пенсионеров в Виннице становится актуальной.

Работа для пенсионеров в Виннице перестала быть исключением, ведь все больше работодателей приглашают людей с опытом жизни, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте jooble, в Виннице работа для пенсионеров есть для большого количества профессий.

К примеру, одна из вакансий — работа для пенсионеров в Виннице официантом. Заведение предлагает конкурентную зарплату, возможность выбирать полную или частичную занятость, гибкий график, обеды за счет работодателя и приятную атмосферу в коллективе.

Зарплата зависит от опыта и погрузки, и может достигать от 18 до 25 тысяч гривен. Нужна коммуникабельность, желание работать и умение ладить с людьми. Если есть опыт в сфере обслуживания, это только плюс.

Еще один вариант, который может заинтересовать – должность охранника. Компания, занимающаяся производством лакокрасочной продукции, ищет ответственных людей, готовых поддерживать порядок на территории предприятия.

Здесь не требуется особых навыков, но внимательность, дисциплинированность и физическая выносливость важны. Заработная плата стабильна, примерно 13 тысяч. Предлагают комфортные условия, дружеский коллектив и гибкий график, что важно для людей постарше.

Есть также другие заведения, которые ищут официантов с возможностью обучения на месте. Зарплата от 14 до 23 000 гривен. Требования стандартные. Необходимо иметь выдержку, ответственность и желание работать с людьми.

Последние новости:

Напомним, работа для пенсионеров в Киеве: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров: кому готовы платить 20 тысяч в месяц

Как сообщала Politeka, подорожание проезда в Киевской области: с мая цены поползут вверх.