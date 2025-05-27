Станом на 26 травня 2025 року зафіксовано подорожчання продуктів у Київській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Найбільше цінове зростання спостерігається на молоко, м’ясо та олію. Наприклад, молоко “Яготинське” 2,6% (900 мл) у магазинах коштує від 55 грн у “Ашані” до 64,50 у “Мегамаркеті”, в середньому — 58,83. Ще місяць тому середня ціна становила 52,91 гривні. Водночас у місцевих супермаркетах мережі АТБ молоко “Молокія” 2,5% (0,9 кг) коштує 46,30.

Розцінки на олію “Олейна” рафіновану (850 мл) також зросли — у середньому до 81,57 грн. У квітні вона коштувала 77,03. В АТБ вартість такої ж олії — 69,90.

Курятина (стегно) зросла з 117,12 гривень до 129,37, а в деяких магазинах, як-от у “Мегамаркеті”, ціна перевищує 140. У АТБ стегно “Чебатурочка” продається за 119,89. Щодо свинини (грудинки), середня вартість становить 212,95 гривень тоді як у квітні була 201,52.

Серед бакалії незначне зростання показала вермішель: із 33,64 грн до 34,49. В АТБ за 1 кг вермішелі “Розумний вибір” просять 31,20. Подорожчання продуктів у Київській області помітне в більшості категорій товарів першої необхідності, що відчутно б’є по гаманцю звичайних споживачів.

Споживачам радять уважно порівнювати ціни в різних мережах, аби заощадити на щоденних покупках.

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