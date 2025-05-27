По состоянию на 26 мая 2025 зафиксировано подорожание продуктов в Киевской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Наибольший ценовой рост наблюдается на молоко, мясо и масло. Например, молоко Яготинское 2,6% (900 мл) в магазинах стоит от 55 грн в Ашане до 64,50 в Мегамаркете, в среднем - 58,83. Еще месяц назад средняя цена составила 52,91 грн. В то же время в местных супермаркетах сети АТБ молоко "Молокия" 2,5% (0,9 кг) стоит 46,30.

Расценки на масло "Олейна" рафинированное (850 мл) также выросли - в среднем до 81,57 грн. В апреле она стоила 77,03. В АТБ стоимость такого же масла – 69,90.

Курятина (бедро) выросла со 117,12 гривен до 129,37, а в некоторых магазинах, например в "Мегамаркете", цена превышает 140. В АТБ бедро "Чебатурочка" продается за 119,89. Относительно свинины (грудинки) средняя стоимость составляет 212,95 гривен в то время как в апреле была 201,52.

Среди бакалеи незначительный рост показал вермишель: с 33,64 грн до 34,49. У АТБ за 1 кг вермишели "Умный выбор" просят 31,20. Подорожание продуктов в Киевской области заметно в большинстве категорий товаров первой необходимости, что ощутимо сказывается на кошельке обычных потребителей.

Потребителям советуют внимательно сравнивать цены в разных сетях, чтобы сэкономить на ежедневных покупках.

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