Новий графік поїздів з Києва передбачатиме додаткові рейси для зручності любителів подорожувати, тому розповідаємо про головні зміни.

У червні "Укрзалізниця" додасть кілька нових рейсів, тому варто враховувати новий графік поїздів з Києва при плануванні подорожей країною, повідомляє Politeka.

Через зростання кількості пасажирів компанія запровадила новий графік поїздів з Києва. Йдеться про тимчасові рейси до Дніпра та Вінниці, які курсуватимуть у вибрані дати першої половини червня.

Для початку, як повідомили на офіційному сайті "Укрзалізниці", це стосується маршруту до Вінниці. Додатковий №267 та №268 вирушатиме зі столиці 1 і 8 числа. Відправлення зі столичного вокзалу о 08:33, а вже об 11:46 пасажири будуть на кінцевій станції.

В зворотному напрямку люди зможуть виїхати о 17:39, тоді прибудуть до кінцевої вони о 20:42. Для пасажирів будуть доступні купейні вагони, однак у них будуть встановлені сидячі місця.

Ще один напрямок, де помітно зросла кількість охочих подорожувати, це Дніпро. Новий графік поїздів з Києва передбачає запуск додаткового №220 та №219, який курсуватиме тричі — 6, 8 та 13 числа. Відправлення зі столиці заплановане на 13:25, а прибуття відбудеться о 20:32.

У зворотному напрямку любителі подорожувати вирушать 6 і 8 числа о 08:23, а 13-го на кілька хвилин пізніше — о 08:29. До кінцевої пасажири повертатимуться до 17:10. На цьому маршруті доступні як купейні вагони з сидячими місцями, так і СВ.

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