Новый график поездов из Киева будет предусматривать дополнительные рейсы для удобства любителей путешествовать, поэтому рассказываем о главных переменах.

В июне "Укрзализныця" добавит несколько новых рейсов, поэтому следует учитывать новый график поездов из Киева при планировании путешествий по стране, сообщает Politeka.

Из-за роста числа пассажиров компания ввела новый график поездов из Киева. Речь идет о временных рейсах в Днепр и Винницу, которые будут курсировать в выбранные даты первой половины июня.

Для начала, как сообщили на официальном сайте "Укрзализныци", это касается маршрута в Винницу. Дополнительный №267 и №268 будет отправляться из столицы 1 и 8 числа. Отправление со столичного вокзала в 08:33, а уже в 11:46 пассажиры будут на конечной станции.

В обратном направлении люди смогут уехать в 17:39, тогда прибудут к конечной в 20:42. Для пассажиров будут доступны купейные вагоны, однако у них будут установлены сидячие места.

Еще одно направление, где заметно возросло количество желающих путешествовать, это Днепр. Новый график поездов из Киева предусматривает запуск дополнительного №220 и №219, который будет курсировать трижды - 6, 8 и 13 числа. Отправление из столицы запланировано на 13:25, а прибытие состоится в 20:32.

В обратном направлении любители путешествовать отправятся 6 и 8 числа в 08:23, а 13-го на несколько минут позже – в 08:29. В конечную пассажиры будут возвращаться до 17:10. На этом маршруте доступны как купейные вагоны с сидячими местами, так и СВ.

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