Підвищення тарифів на газ турбує мешканців Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст України, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі тарифи поки залишаються на рівні 7,96 грн/м³, як повідомляє «Нафтогаз», проте українцям нагадали: для постачання тепла до будинків співвласники повинні укладати окремі договори. А в разі загроз від РФ ситуація може змінитися.

У Харкові з 1 травня вже з’явилась нова платіжка — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Вона додалась до основної ціни за газ та доставки, збільшуючи загальні витрати домогосподарств. За словами «Газмереж», такі перевірки є обов’язковими для безпеки: раз на 5 років у нових будинках і раз на 3 роки — у старих.

Одеса також відчує наслідки нових тарифних планів: третя платіжка почала надходити вже у травні. Витрати на перевірку мереж розподілять між усіма мешканцями рівномірно, незалежно від обсягів споживання. У «Газмережах» пояснюють — ці заходи критично важливі для уникнення аварій у зношених будинках.

Отже, підвищення тарифів на газ включає не лише базову ціну, а й додаткові витрати, що посилює навантаження на бюджети українців.

Експерти закликають громадян уважно стежити за змінами у платіжках та не зволікати з укладанням необхідних договорів.

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