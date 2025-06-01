Повышение тарифов на газ беспокоит жителей Запорожья, Харькова, Одессы и других городов Украины, сообщает Politeka.

В Запорожье тарифы пока остаются на уровне 7,96 грн/м³, как сообщает «Нафтогаз», однако украинцам напомнили: для поставки тепла в дома совладельцы должны заключать отдельные договоры. А в случае угрозы от РФ ситуация может измениться.

В Харькове с 1 мая уже появилась новая платежка – за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Она добавилась к основной цене за газ и доставке, увеличивая общие расходы домохозяйств. По словам «Газсетей», такие проверки обязательны для безопасности: раз в 5 лет в новых домах и раз в 3 года — в старых.

Одесса также ощутит последствия новых тарифных планов: третья платежка начала поступать уже в мае. Расходы по проверке сетей распределят между всеми жителями равномерно, независимо от объемов потребления. В «Газсетях» объясняют — эти меры критически важны во избежание аварий в изношенных домах.

Следовательно, повышение тарифов на газ включает не только базовую цену, но и дополнительные расходы, что усиливает нагрузку на бюджеты украинцев.

Эксперты призывают граждан внимательно следить за изменениями в платежках и не медлить с заключением необходимых договоров.

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