Обмеження руху у Вінниці пов’язані з проведенням одразу двох спортивних подій, тож декому доведеться потерпіти незручності.

Обмеження руху у Вінниці передбачає зміну схеми курсування транспорту 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Обмеження руху у Вінниці пов’язані з проведенням тріатлону UKRAINE VINNYTSIA TRIATHLON CUP та напівмарафону VINNYTSIA RUN CUP. Через це деякі ділянки вулиць будуть перекриті вранці та вдень. Водіям радять заздалегідь врахувати зміни.

За офіційним розпорядженням міського голови Сергія Моргунова, обмеження руху у Вінниці триватимуть з 06 години 30 хвилин до 14 години 30 хвилин.

У цей час частина вулиць буде повністю недоступна для проїзду, на інших дозволять їхати лише однією смугою. Організатори обіцяють супровід і контроль з боку служб безпеки.

Зокрема, повністю перекриють Хмельницьке шосе на ділянці від Пирогова до проспекту Юності. Не курсуватимуть також машини на частині проспекту Юності, вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів та проспекті Космонавтів. Часткове перекриття передбачене на Гніванському шосе, вулицях Пирогова та Андрія Первозванного.

Громадський транспорт на час спортивних подій змінить свої маршрути. Трамваї працюватимуть у звичному режимі. Автобуси і маршрутки курсуватимуть в об’їзд через Пирогова, Келецьку, Політехнічну, а також Магістратську, Театральну та Соборну. Для маршрутів у бік Західного автовокзалу передбачено шлях через Політехнічну.

Також на ключових перехрестях працюватимуть інспектори, які допомагатимуть у регулюванні руху. Світлофори на маршрутах переглянуть і за потреби переналаштують.

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