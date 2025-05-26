Ограничения движения в Виннице связаны с проведением сразу двух спортивных событий, поэтому кое-кому придется потерпеть неудобства.

Ограничение движения в Виннице предполагает изменение схемы курсирования транспорта 1 июня 2025, сообщает Politeka.

Ограничения движения в Виннице связаны с проведением триатлона UKRAINE VINNYTSIA TRIATHLON CUP и полумарафона VINNYTSIA RUN CUP. Поэтому некоторые участки улиц будут перекрыты утром и днем. Водителям советуют заранее учесть изменения.

По официальному распоряжению городского головы Сергея Моргунова, ограничения движения в Виннице будут продолжаться с 06 часов 30 минут до 14 часов 30 минут.

В это время часть улиц будет полностью недоступна для проезда, на других разрешат ехать только по одной полосе. Организаторы обещают сопровождение и контроль со стороны служб безопасности.

В частности, полностью перекроют Хмельницкое шоссе на участке от Пирогова до проспекта Юности. Не будут также курсировать машины на части проспекта Юности, улицы Воинов-Интернационалистов и проспекте Космонавтов. Частичное перекрытие предусмотрено на Гниванском шоссе, улицах Пирогова и Андрея Первозванного.

Общественный транспорт на время спортивных событий сменит свои маршруты. Трамваи будут работать в обычном режиме. Автобусы и маршрутки будут курсировать в объезд через Пирогову, Келецкую, Политехническую, а также Магистратскую, Театральную и Соборную. Для маршрутов в сторону Западного автовокзала предусмотрен путь через Политехническую.

Также на ключевых перекрестках будут работать инспекторы, помогающие в регулировании движения. Светофоры на маршрутах просмотрят и при необходимости перенастроят.

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