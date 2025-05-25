Відключення світла на тиждень із 26 травня по 1 червня на Кіровоградщині відбудеться через планові ремонтні роботи.

Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Кіровоградській області торкнеться мешканців кількох вулиць Устинівської громади, повідомляє Politeka.

Як інформує Устинівська селищна рада, 29 і 30 травня 2025 року відбудеться тимчасове знеструмлення в селі Степанівка та Орлова Балка у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.

У четвер, 29 травня, світло відключать у дві зміни: з 9:00 до 14:00 на вулицях Садовій (будинки 1–10) та Центральній (будинки 2, 4–7, 9–11, 13, 15–17, 19, 21, 23, 26, 28), а з 11:00 до 17:00 — на вулицях Алавідзе (будинки 2–6, 8–13, 16–17) і Маслова (будинки 2–5, 7, 9–10, 12–25, 27–33, 35–40, 42, 44).

У п’ятницю, 30 числа, електропостачання призупинять з 9:00 до 17:00 в селі Орлова Балка (вулиця Орлівська, будинки 8, 14–22) та повторно — на тих самих вулицях Степанівки.

Планові відключення світла на тиждень 26 травня – 1 червня в Кіровоградській області проводяться для забезпечення стабільної роботи електромереж у майбутньому.

Більше інформації можна дізнатися за телефоном 0 800 501 148 або на сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Окрім того, місцевих мешканців просять заздалегідь зарядити електроприлади та врахувати відключення світла при плануванні повсякденних справ.

Також мешканців обіцяють тримати у курсі можливих змін у графіку, щоб уникнути непорозумінь.

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