Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Кировоградской области произойдет из-за плановых ремонтных работ.

Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Кировоградской области коснется жителей нескольких улиц Устиновской общины, сообщает Politeka.

Как информирует Устиновский поссовет, 29 и 30 мая 2025 года произойдет временное обесточивание в селе Степановка и Орлова Балка в связи с техническим обслуживанием сетей.

В четверг, 29 мая, свет отключат в две смены: с 9:00 до 14:00 на улицах Садовой (дома 1–10) и Центральной (дома 2, 4–7, 9–11, 13, 15–17, 19, 21, 23, 26, 18), а Алавидзе (дома 2-6, 8-13, 16-17) и Маслова (дома 2-5, 7, 9-10, 12-25, 27-33, 35-40, 42, 44).

В пятницу, 30 числа, электроснабжение приостановят с 9:00 до 17:00 в селе Орлова Балка (улица Орловская, дома 8, 14–22) и повторно — на тех же улицах Степановки.

Плановые отключения света в неделю 26 мая – 1 июня в Кировоградской области проводятся для обеспечения стабильной работы электросетей в будущем.

Больше информации можно узнать, обратившись по телефону 0 800 501 148 или на сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Кроме того, местные жители просят заранее зарядить электроприборы и учесть отключение света при планировании повседневных дел.

Также жителей области обещают держать в курсе возможные изменения в графике, чтобы избежать недоразумений.

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