Підвищення тарифів на комунальні послуги у 2025 році торкнулося кількох громад України, зокрема у сферах водопостачання та газопостачання, повідомляє Politeka.

У селі Вільне на Дніпропетровщині ціна за кубометр води зросла майже у 7 разів — з 12 до майже 79 гривень. Мешканці обурені таким різким стрибком, адже про це їх не попереджали заздалегідь.

Водночас вони нарікають на низьку якість послуг: часті відключення води, відсутність ремонту та належної технічної підтримки. Люди вимагають скасування нових розцінок і проведення відкритих обговорень.

У селі Буша на Вінниччині ціна на воду піднявся до 63,84 грн за кубометр, що майже вдвічі перевищує вартість у сусідньому Ямполі.

Місцеві скаржаться на непрозорість через відсутність лічильників та обліку водоспоживання. Комунальне підприємство пообіцяло встановити додаткові лічильники протягом 2025 року, однак тарифний план поки що не зміниться.

Крім того, підвищення тарифів на комунальні послуги зачепило і газопостачання: у червні частина споживачів отримає додаткові платіжки за технічне обслуговування газового обладнання, сума яких може сягати від 100 до 900 гривень залежно від регіону та особливостей будинку.

Одночасно тариф на сам газ не зміниться — близько 7,96 грн за кубометр, без змін під час воєнного стану і ще пів року після того, як він закінчиться.

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