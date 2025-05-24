Повышение тарифов на коммунальные услуги в 2025 году коснулось нескольких общин Украины, в частности, в сферах водоснабжения и газоснабжения, сообщает Politeka.

В селе Свободное на Днепропетровщине цена за кубометр воды выросла почти в 7 раз - с 12 до почти 79 гривен. Жители возмущены таким резким скачком, ведь об этом их не предупреждали заранее.

В то же время, они сетуют на низкое качество услуг: частые отключения воды, отсутствие ремонта и надлежащей технической поддержки. Люди требуют отмены новых расценок и проведения открытых обсуждений.

В селе Буша в Винницкой области цена на воду поднялась до 63,84 грн за кубометр, что почти вдвое превышает стоимость в соседнем Ямполе.

Местные жалуются на непрозрачность из-за отсутствия счетчиков и учета водопотребления. Коммунальное предприятие пообещало установить дополнительные счетчики в течение 2025 года, однако тарифный план пока не изменится.

Кроме того, повышение тарифов на коммунальные услуги зацепило и газоснабжение: в июне часть потребителей получит дополнительные платежи за техническое обслуживание газового оборудования, сумма которых может составлять от 100 до 900 гривен в зависимости от региона и особенностей дома.

Одновременно тариф на газ не изменится — около 7,96 грн за кубометр, без изменений во время военного положения и еще полгода после того, как он закончится.

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