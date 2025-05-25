Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Дніпропетровській області спрямовані на покращення якості та надійності електропостачання в регіоні.

Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Дніпропетровській області відбудеться через планові профілактичні роботи у місті Павлоград, повідомляє Politeka.

У зв’язку з цим 24, 25 та 26.05 2025 року з 08:00 до 19:00 у різних районах міста можливі тимчасові знеструмлення.

Так, 24 травня світла не буде на вулицях Гірницька, Бориса Захави, Західна, Космонавтів, Миру, Озерна, Полтавська, Ганни Світличної, Черешнева, Яворницького та провулку Удачі.

Наступного дня, 25 числа, відключення торкнуться також вул/ Алексєєва, Ліни Костенко, Робітнича, окрім вищезгаданих.

А 26 числа електропостачання буде призупинене на ще більшій кількості вулиць, серед яких Ватолина, Весняна, Дніпровська, Добровольців, Ливарна, Мужності, Незалежності, Паркова, Повстання, Успенська, Шевченка, а також провулки Піщаний та Повстання.

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» закликає мешканців з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з відключенням світла на тиждень 26 травня - 1 червня в Дніпропетровській області, які спрямовані на покращення якості та надійності електропостачання в регіоні.

Для отримання додаткової інформації та консультацій мешканці можуть звертатися до контакт-центру компанії. Вчасне проведення профілактичних робіт дозволить уникнути аварійних ситуацій і забезпечить стабільну роботу електромереж.

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