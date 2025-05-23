Випадок, що стався в Кривому Розі, розкрив одну з історій, де жінці не хотіли призначати пенсію по втраті годувальника.

Пенсійний фонд відмовив громадянці в оформленні пенсії в Кривому Розі через помилку в документах, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Саксаганського районного суду міста, історія почалася з того, що чоловік ще за життя при оформленні паспорта громадянина України переклав своє прізвище з російської мови буквально, зберігши його звучання, але вже українськими літерами.

Проблем не було ні з трудовою книжкою, ні з оформленням його власної пенсії в Кривому Розі. Документи про освіту теж були на ім’я з тією ж формою прізвища. Та після його смерті вдова, яка офіційно мала право спадщину, зіткнулася з відмовою в отриманні пенсії по втраті годувальника в Кривому Розі.

У матеріалах справи зазначено, що подружжя перебувало в шлюбі з 1982 року, чоловік був основним джерелом доходу для сім'ї. Після його смерті у 2014 році громадянка залишилась без засобів для існування. Суд зважив на всі обставини.

Встановлено, що чоловік систематично утримував заявницю, а фінансова допомога з його боку не була разовою. Йшлося про стабільне забезпечення протягом тривалого періоду. Суд також визнав, що варіація в написанні прізвища спричинена не шахрайством.

Це наслідок контактного білінгвізму, де російські та українські форми можуть накладатися одна на одну. Таким чином, судді офіційно підтвердили, що громадянка таки має право на виплати від ПФУ.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про нові правила для переселенців: хто залишиться без виплат у 2025 році

Також Politeka писала, хто отримає підвищені виплати у травні, названі суми.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів як отримати.