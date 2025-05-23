Произошедший в Кривом Роге случай раскрыл одну из историй, где женщине не хотели назначать пенсию по потере кормильца.

Пенсионный фонд отказал гражданке в оформлении пенсии в Кривом Роге из-за ошибки в документах, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Саксаганского районного суда города, история началась с того, что мужчина еще при жизни при оформлении паспорта гражданина Украины перевел свою фамилию по русскому языку буквально, сохранив его звучание, но уже украинскими буквами.

Проблем не было ни с трудовой книжкой, ни с оформлением его собственной пенсии в Кривом Роге. Документы об образовании тоже были по имени с той же формой фамилии. Но после его смерти вдова, официально имевшая право наследства, столкнулась с отказом в получении пенсии по потере кормильца в Кривом Роге.

В материалах дела отмечено, что супруги состояли в браке с 1982 года, мужчина был основным источником дохода для семьи. После его смерти в 2014 году гражданка осталась без средств к существованию. Суд учел все обстоятельства.

Установлено, что мужчина систематически удерживал заявительницу, а финансовая помощь с его стороны не была разовой. Речь шла о стабильном обеспечении в течение длительного периода. Суд также признал, что вариация в написании фамилии вызвана не мошенничеством.

Это результат контактного билингвизма, где российские и украинские формы могут накладываться друг на друга. Таким образом, судьи официально подтвердили, что гражданка имеет право на выплаты от ПФУ.

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