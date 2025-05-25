Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Днепропетровской области направлены на улучшение качества и надежности электроснабжения в регионе.

Отключение света на неделю с 26 мая по 1 июня в Днепропетровской области произойдет из-за плановых профилактических работ в городе Павлоград, сообщает Politeka.

В этой связи 24, 25 и 26.05 2025 года с 08:00 до 19:00 в разных районах города возможны временные обесточивания.

Так, 24 мая света не будет на улицах Горняцкая, Бориса Захавы, Западная, Космонавтов, Мира, Озерная, Полтавская, Анны Светличной, Черешнева, Яворницкого и переулке Удачи.

На следующий день, 25 числа, отключения коснутся также ул/Алексеева, Лины Костенко, Рабочей, кроме вышеупомянутых.

А 26 числа электроснабжение будет приостановлено на еще большем количестве улиц, среди которых Ватолина, Весенняя, Днепровская, Добровольцев, Литейная, Мужества, Независимости, Парковая, Восстание, Успенская, Шевченко, а также переулки Песчаный и Восстание.

АО «ДТЭК Днепровские электросети» призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отключением света на неделю 26 мая – 1 июня в Днепропетровской области, которые направлены на улучшение качества и надежности электроснабжения в регионе.

Для получения дополнительной информации и консультаций жители могут обращаться в контакт-центр компании. Своевременное проведение профилактических работ позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечит стабильную работу электросетей.

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