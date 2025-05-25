Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня на Одещині забезпечить надійність електропостачання в регіоні.

Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Одеській області відбудеться у рамках заходів щодо підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електричних мережах, повідомляє Politeka.

АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" проведе планові профілактичні роботи в межах Южненської міської територіальної громади.

Зокрема, 27 травня 2025 року з 08:00 до 20:00 очікується тимчасове відключення електроенергії у смт Нові Білярі на вулиці Чорноморській, а також у селі Григорівка на тій же вулиці. Це пов’язано з необхідністю проведення технічного обслуговування електрообладнання для забезпечення безперебійної роботи мереж у майбутньому.

АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

У разі виникнення запитань або необхідності уточнити інформацію, звертайтесь до кол-центру за телефонами: для стаціонарних +38 (048) 705 90 90, для мобільних +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90 або надсилайте запити на електронну адресу: center@oblenergo.odessa.ua.

Відключення світла на тиждень з 26 травня по 1 червня в Одеській області забезпечить надійність електропостачання у регіоні. Місцевим мешканцям радять врахувати обставини та заздалегідь подбати про свій комфорт.

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